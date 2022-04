Christelle DELATTRE

Je souhaite me lancer de nouveaux défis et travailler dans une entreprise à dimension internationale.

Précédemment co-fondatrice de la société Alizée (agence d'hôtesse d'accueil et événementiel), j'ai démontré mes compétences dans de nombreux domaines (RH, Paie, Administratif, commercial, devis, contrats, facturation, implantation de logiciel, communication externe, encadrement équipe de terrain, gestion de personnel...).

Je suis actuellement à la recherche d'un poste d'assistante en ressources humaines, recrutement, assistante de direction, gestion de personnel ou gestion administrative.





Mes compétences :

Deviseur

Facturation

Event manager

Régisseur

Paie et gestion RH

Comptabilité

Administration du personnel

Suivi clients

Gestion de contrats

Recrutement

Encadrement d'équipe

Achats