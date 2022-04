Christelle DELBECQUE

Je me présente, Delbecque Christelle, 33 ans, maman d’un petit garçon.

Je suis diplômée d’une licence en biochimie et suite à un stage en virologie, je me suis orientée vers un master professionnel en infectiologie.

En recherche d’emploi, suite à la mutation de mon conjoint en Alsace.

Ingénieur en biologie, spécialisée en culture cellulaire.



Mes compétences :

Tissue Culture > Cell Culture

Laboratoire niveau 3

Bacteriologie

Virologie

Stock control