Christelle DELLOUVE

Diplômée en secrétariat comptabilité depuis 2009, je me suis orientée vers le domaine administratif .



Mon parcours professionnel de quatre années, m'a permis de renforcer mes connaissances et d'^étre polyvalente dans : la gestion locative étudiants (780 chambres), facturation, relances, mailing, encaissements, classement, saisie comptable de base, mandatements, contrôles de caisses (10), tenir le guichet au service administratif d’un restaurant Universitaire, etc....



Je maîtrise différents outils informatiques (Pack Office) et détiens un diplôme .

Je possède le sens du service public et de l’écoute. Polyvalente, autonome, dynamique, rigoureuse, organisée, attentive, je sais m’adapter rapidement et répondre au mieux aux tâches qui me sont attribuées.



J'aime les chiffres et avoir des tâches différentes en administratif.











Mes compétences :

Secrétariat

Gestion administrative

Comptabilité

Shiatsu

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel