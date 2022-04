Je m'appelle Christelle DELMAS, j'ai 23 ans et je suis à la recherche d'un poste d'agent administratif.



Je suis dynamique et investie dans mon travail. J'aime partager mon savoir faire et mon savoir être avec les autres. J'apprécie tout particulièrement le travail en équipe et le contact relationnel.



Par ailleurs, ma formation m'a permis d'étudier la gestion des ressources humaines et la comptabilité-gestion. J'ai notamment vu la gestion de la paye et la gestion du parcours professionnel.



Au cours de mes diverses expériences, j'ai pu gagner en assurance. En effet, j'ai participé au recrutement externe et à la gestion du personnel. J'ai aussi participé à la mise en place de formations et j'ai aussi réalisé un projet.



Mes compétences :

Accueil

Accueil physique

Accueil physique et téléphonique

Entretien Téléphonique

facturation

Formation

Gestion du personnel

Physique

Planning

Recrutement

Visite médicale