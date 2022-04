Christelle DEMAILLY

Rigoureuse et dynamique, je possède un savoir-faire de plus de 9 ans dans le domaine des Ressources Humaines et un savoir-être que je souhaite mettre au service d'une entreprise, d'une association, d'un organisme privé ou public.



Mes compétences :

Gestion financière et comptable

Reporting

Management

Commerce B2C

Gestion de temps

Formation

Paie

GESTION DES INTERIMAIRES

Gestion des ressources humaines

ADMINISTRATION DU PERSONNEL

Recrutement