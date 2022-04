Christelle DEMESSONG SONFACK

Je suis une femme âgée de 34 ans, titulaire d’une Licence en Gestion Logistique et Transport et d’un Master 1 en Marketing. J’exerce depuis près de 06 ans dans le domaine de la Logistique : d’abord comme Assistante Logistique et Commerciale à CCMM S.A, ensuite comme Responsable des opérations de Transport de Providence Logistique S.A à Guinness Cameroun S.A. Je suis compétente pour gérer une flotte automobile et également pour développer les parts de marché d’une Entreprise. De plus, Je suis dynamique, travailleuse, Facile d’adaptation, Polyvalente et sérieuse dans tous ce que j’entreprends et ce que je fais. J’aime les challenges.



Mes compétences :

Weighbridges

Bookkeeping

Cashiering

Petty Cash

Report Writing

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Microsoft Publisher

Microsoft Word