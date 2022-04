Christelle DENIS

Depuis trois mois responsable textile au sein d'une enseigne sportive. Auparavant directrice remplaçante pendant sept mois dans un magasin de pap en région parisienne JACQUELINE RIU. Au sein de cette entreprise pendant trois ans j'ai commencé en tant que vendeuse puis adjointe et pour finir directrice.





Mes compétences :

Culture du résultat et de la performance

force de vente

management

Gestion des priorités professionnelles et per

Microsoft Excel