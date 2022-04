Christelle DERON

Bonjour,

Je suis passionnée par le métier de la vente et j'ai un excellent contact avec le client.

Dynamique et volontaire, je sais m'adapter rapidement et être opérationnelle en un minimum de temps.

Qu'il s'agisse de vente directe en magasin ou de tenir le poste de caissière, le client sera toujours satisfait car je ferai le maximum pour cela.