Christelle DEVAUD

Consultante en Immobilier : Transaction, Neuf (VEFA), Placement depuis plus de 10 ans.



Plus spécialement, Conseillère Commerciale Senior en Immobilier Neuf (VEFA) :

Responsable commerciale en Vente Assise (Boutique/BV) & en "Vente Debout", sur tous types d'acquéreurs en :

* Résidence Principale,

* Résidence Secondaire

* Investisseurs : Patrimonial, Scellier, Pinel, Censi-Bouvard, LMNP en résidences gérées (Senior/Tourisme...).



Spécialisée en Immobilier de Placement avec une expertise sur la Résidence Gérée ou de Services plus précisément "Senior" depuis 8 ans.



Très bonne connaissance du marché Grand Ouest et de ses acteurs : promoteurs, agences immobilières, banques, CGP ...



Secteur : Régional/National/International



Mes compétences :

Bac +2

Commercial

Défiscalisation

Promotion Immobilière

Immobilier Neuf

Décoration

Gestion de Patrimoine

placements