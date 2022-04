Christelle DIJOUX

Manager QSE depuis plus de 10 ans...

Mon expertise ?

Au sein du Groupe Verdi (groupe d'ingenierie et de conseil en bâtiment aménagement environnement) :

✅Accompagnez le groupe et ses partenaires dans le cadre du développement et déploiement de démarche managériale QSE

✅Suivre des grands projets (type MOE Tramways) sous Schéma Directeur de la Qualité, à savoir;

- developper un Système de Management applicable à notre MOE, et déployable aux titulaires de marchés afférents,

- mettre en oeuvre et mesurer l'efficacité du Système de Management du MOE,

- suivre, maitriser et assurer l'efficacité des systèmes 'enfants' développés par les titulaires de marché.

- de manière plus classique, être l'interlocuteur privilégié du client en matière de Qualité et/ou Environnement depuis les phases de conception et developpement à celles d'execution des travaux et de DOE.



Mes compétences :

auditeur

Environnement

dynamique

Informatique

qualité

Ingénierie

rigueur

RSE

Gestion de projet

communication

animateur

ISO

Management

adaptabilité

biologiste

Pédagogie

Neurosciences

Sécurité

Hygiène