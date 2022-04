Christelle DORMEAU

Adjointe administrative dans deux communes (une dans une commune de moins de 400 habitants où je suis secrétaire de mairie et une de plus de 7000 habitants où je suis secrétaire du service jeunesse et sports).

Mes hobbies : je suis passionnée d'infographisme et j'ai eu la chance de rencontrer Jeane MANSON, chanteuse, comédienne et musicienne internationale, lors d'une manifestation que j'ai organisé avec l'aide de son manager, en 2010 sous le thème de la Journée Américaine, qui s'est déroulée aux Andelys (27). Depuis j'ai toujours des contacts ; autre hobbie : la compo de chanson (j'adore).



Pour ce faire, j'aimerai bien m'orienter dans d'autres horizons et si, plus est, m'abonner dans la compo, organisée des manifestations et partir sur les routes... ça serait trop top...



Mes compétences :

Développement web

Informatique

Communication interne

Infographie

Communication externe

Assistance administrative