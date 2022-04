Christelle DOULET

Ameg Industrie, Société de conseil et d'assistance technique en ingénierie industrielle





Comptant parmi les pionniers de l'ingénierie, nous mettons notre savoir-faire et nos compétences au service de vos ambitions industrielles en vous apportant les solutions technologiques et méthodologiques nécessaires.

Renforcer votre compétitivité et faire aboutir vos projets plus rapidement en élaborant des réponses toujours plus innovantes constituent le socle de notre intervention.





Mes compétences :

Dynamisme

Perseverance

Relations humaines