Christelle DOUVILLE, née le 20/04/1972, mariée, 2 enfants.



Je travaille chez Holcim France depuis 2004 dans le service de Traitement et de Valorisation de déchets nommé Geocycle en tant qu'assistante commerciale jusqu'à décembre 2011.

Depuis janvier 2012, j'occupe le poste de Technicienne Logistique au sein de Geocycle.

J'ai donc en charge la planification de l'ensemble des déchets du périmètre du Nord de la France ainsi que l'affrètement hebdomadaire des transports de déchets. Je suis en relation quotidienne avec clients internes et externes, nos transporteurs et assure le lien direct entre les services exploitations et commerciaux.

Je souhaite aujourd'hui approfondir mes connaissances et m'investir dans le domaine environnemental mais aussi dans d'autres domaines d'activité.







Mes compétences :

SAP

Audit

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Import/Export