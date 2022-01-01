Christelle DUBOIS

Entreprises
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AISP LA FLECHE
- OUVRIERE POLYVALENTE ESPACES VERTS
2015 - maintenant
PRÉPARER LES SOLS, PLANTER ET SEMER,ARROSER,ENTRETIENT DES SOLS,DÉSHERBER,RAMASSER LES LÉGUMES
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SICA DINDE LUCHE PRINGE
- OUVRIERE AGRO ALIMENTAIRE
2010 - 2011
MISE EN BARQUETTE
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PARTICULIER
- BENEVOLE EN ESPACE VERT
2009 - 2014
ENTRETIENT DES SOLS PARTERRE DE FLEUR ,JARDIN
RAMASSER LES LÉGUMES,
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FAMILLES RURALES LE LUDE
- EMPLOYEE DE MAISON
1999 - 1999
NETTOYER ,BALAYER,DÉPOUSSIÉRER,LESSIVER
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FAMILLES RURALES LE LUDE
- ASSISTANTE DE VIE
1998 - 2008
TOILETTE,HABILLAGE,PIQÛRE,PRÉPARATION DES REPAS,SORTI ET TOUT CE QUI ETAIT ADMINISTRATIF (prise de rendez ,document a remplir)
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VERGERS DU COTEAU LE LUDE
- EMPLOYEE SAISONNIER
1995 - 2011
CUEILLIR DES POMMES,ÉCLAIRCIR,CALIBRER LES POMMES
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LA GODEFRAIRIE BROC
- EMPLOYÉE SAISONNIER
1995 - 2011
CUEILLIR DES POMMES
Réseau
Pas de contact professionnel