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Christelle DUBOIS

SARTHE

En résumé

Pas de description

Entreprises

  • AISP LA FLECHE - OUVRIERE POLYVALENTE ESPACES VERTS

    2015 - maintenant PRÉPARER LES SOLS, PLANTER ET SEMER,ARROSER,ENTRETIENT DES SOLS,DÉSHERBER,RAMASSER LES LÉGUMES

  • SICA DINDE LUCHE PRINGE - OUVRIERE AGRO ALIMENTAIRE

    2010 - 2011 MISE EN BARQUETTE

  • PARTICULIER - BENEVOLE EN ESPACE VERT

    2009 - 2014 ENTRETIENT DES SOLS PARTERRE DE FLEUR ,JARDIN
    RAMASSER LES LÉGUMES,

  • FAMILLES RURALES LE LUDE - EMPLOYEE DE MAISON

    1999 - 1999 NETTOYER ,BALAYER,DÉPOUSSIÉRER,LESSIVER

  • FAMILLES RURALES LE LUDE - ASSISTANTE DE VIE

    1998 - 2008 TOILETTE,HABILLAGE,PIQÛRE,PRÉPARATION DES REPAS,SORTI ET TOUT CE QUI ETAIT ADMINISTRATIF (prise de rendez ,document a remplir)

  • VERGERS DU COTEAU LE LUDE - EMPLOYEE SAISONNIER

    1995 - 2011 CUEILLIR DES POMMES,ÉCLAIRCIR,CALIBRER LES POMMES

  • LA GODEFRAIRIE BROC - EMPLOYÉE SAISONNIER

    1995 - 2011 CUEILLIR DES POMMES

Formations

Réseau

Pas de contact professionnel