Christelle DUCOMMUN

Gestion d'un portefeuille client Grands comptes, Prospection New Business.

- les suivre, les fidéliser et acquérir de nouvelles parts de marché en développant leur trafic dans le respect de la stratégie commerciale.

- Identifier, détecter et qualifier, en termes de transport, de flux de transport, les nouveaux clients; développer les opportunités des prospects et s’efforcer à les concrétiser.

- Être relais de communication entre les services transverses et le client (comptabilité client, service client, marketing, KSC…).

- Proposer les produits en adéquation avec les besoins du client et construire une offre tarifaire et de service en garantissant la profitabilité des comptes clients et prospects, dans le respect de la stratégie et des normes commerciales.

- Mener les négociations commerciales auprès d’interlocuteurs décideurs, complexes, en coordination avec les opérationnels de son secteur.

- Alimenter les bases de données et les rapports d’activités.

- Recueillir les informations auprès de ses clients, prospects, … et réaliser une veille concurrentielle du secteur. Voici quelques compétences :



-Suivi et analyse du budget-Mesure taux de services et productivité.

-Coordonne les services logistiques, commercial et approvisionnements.

-Sensibilisation et implication des équipes à la qualité.

-Force de proposition en informatique, organisation d'entreprise, migration d'ERP( forte sensibilité et culture informatique, analyse préparatoire à la mise en place -Analyser, proposer et mise en œuvre des améliorations d'outils d'aide et de suivi des stocks par la construction de tableaux de bord dynamique (Excel,VBA,BO,Client Access, Oracle, AS400)

-Prospection clientèle, négociation de contrats, chiffrage de prestations.

-Recrutement de personnel (préparation de commandes, manutention, approvisionnements, chauffeurs)

-Contrôle qualité et retours clients.

-Analyse et gestion de la reverse logistiques.

-Veille permanente sur le domaine logistique (technologique, informatique, expérience, méthode)



-Le secret d'une bonne logistique de distribution passe par une organisation efficace et une veille constante, une implication forte et une présence sur le terrain afin de sensibiliser et de former les équipes pour obtenir les résultats en production et en qualité avec l'adhésion et la participation du personnel.

-Transports : France,EUR



-Maitrise Traplus sur AS400,Téléroute, établissement de statistiques en extraction de données.

-Achat du transport express, messagerie, lots national et international.

-Suivi d'exploitants

-Mise en place du transport France et EUR, du Cross Docking en GSB France, Italie, Grèce, Pologne.

-Diminution des litiges transports (utilisation d'emballages appropriés et sensibilisation des transporteurs et clients)

Approvisionnements :



-Supervise l'approvisionnement des stocks.

-Négociation et achats des fournitures, consommables, recherche de fournisseurs.

-Gestion des approvisionnements sur ERP (mise en place, paramétrage, etc.)

-Calculs des prévisionnels annuels, stock mini/maxi, point de commande, stock de sécurité(en tenant compte des périodes, des disparités magasins et des promotions)

-Définir le niveau de stock optimal par article et suivre les actions à mettre en place pour atteindre ce niveau.

-Déterminer et initier les opérations de déstockage, destruction ou recyclage des stocks obsolètes et des pièces en fin de vie en collaboration avec les services produit et commercial.