Christelle DUFOUR-CLOITRE

Pragmatique, impliquée et enthousiaste, je suis spécialisée dans le domaine du marketing et de la communication en entreprise depuis plus de 10 ans.



Titulaire d'un master en Nouvelles Technologies et Information Stratégique, j'ai évolué ses 4 dernières années dans une Start up spécialisée dans le mobilier de jardin et fait du digital mon terrain de jeu.



Dans un monde en pleine révolution, le marketing digital est devenu un nouveau terrain d'expression. En maitriser les codes, les techniques et outils est devenu une priorité pour les entreprises.



Curieuse et polyvalente, j'ai dévellopé au travers de mon parcours des compétences transversales (Marketing/Communication/Gestion de la Relation Client) qui me permettent aujourd'hui de vous accompagner dans ce changement :



✪ Mettre en place une stratégie de marketing digitale

✪ Affirmer votre identité et gagner en visbilité

✪ Developper votre stratégie social media



Passionnée par les sciences cognitives et le développement personnel, j’apprécie tout particulièrement le travail collaboratif : progresser ensemble en mutualisant les compétences pour servir un projet d’entreprise.



Mes compétences :

Chargée de communication

Chef de projet web

Communication

Études marketing

Marketing

Rédaction

Suivi clientèle

Gestion de projet web

Customer Relationship Management

eCommerce

Community management

Blogging

Management