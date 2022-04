Christelle DUMILLARD

La SAS AUFORMEX Groupe est née autour de la réflexion sur la sécurité avec un grand "S" et nous avons donné le jour à ce groupe pluridisciplinaire. Nous proposons de l’audit, du conseil, de la prévention, de la formation dans les domaines de la sécurité incendie, de la santé, de l’urgence et du secourisme sans omettre l’expertise de la recherche des causes post incendie. AUFORMEX Groupe répond et accompagne les entreprises (TPE, PME et GE) dans leurs obligations de santé et sécurité au travail, de prévention, de protection et de sécurité. Elle accompagne également la justice, les assurances, les particuliers en matière de recherche des causes et circonstances d’incendie. Nous travaillons sur tout le territoire National et nous ouvrirons très bientôt des formations dans nos locaux en Charente Maritime.

Comme Mes 2 associés et moi -même avons plus de 20 ans d’expérience dans ces domaines, les maitres mots des services que nous apportons sont , d’abord, guidés par le sérieux et la qualité.

Un site est en cours de réalisation :Array

Je vous communique une adresse mail de contact pour tous renseignements : auformexgroupe @gmail.com