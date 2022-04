Christelle DURAND BENMZIANE

Bonjour, je suis Christelle et je suis dans le métier de téléprospection, télé-vendeuse, télé-enquetrice depuis 1995. Je suis intéressée pour effectuer des missions de Prise de RDV, de Qualification de fichiers, de Création de trafic, de Détection de projets, ou de Sondage et enquête téléphonique. Je recherche des missions visant aussi bien un public de professionnels que de particuliers. N'hésitez pas à faire appel à moi pour accomplir vos missions, Merci et à bientôt



Mes compétences :

Informatique de gestion

Ambition

Courage

Dynamique