Christelle DURET

Après 15 ans de carrière en prestation de services de recrutement, le Master 2 MRH confirme mon projet professionnel et mes convictions sur la place de la fonction Ressources Humaines dans l'entreprise.



Les Ressources Humaines constituent, plus que jamais, un service stratégique de l'entreprise, un levier de performance indéniable : à votre avis, quel avenir pour une entreprise où les salariés ne sont ni reconnus ni épanouis, où leurs compétences ne sont ni développées ni mêmes utilisées à leur juste mesure ? cette société restera-t-elle compétitive ?



Mon métier est un métier de proximité avec les équipes, un métier de service auprès des salariés, des managers opérationnels et de la direction. Mes compétences analytiques, ma vision globale de l'entreprise, ma sensibilité business et service, me permettront de vous accompagner dans le déploiement des politiques RH et dans le pilotage de la performance.



Mes compétences :

Accompagnement

Commercial

Commercial b to b

Conseil

Conseil commercial

Prospection

Recrutement

Ressources humaines

B2B

Projet

Management