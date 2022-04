Christelle DUVAL

Certes jeune mais pas moins motivée, créative et prête à travailler ! Suite à mes expériences dans le domaine du graphisme, j'ai eu l'occasion d'être chargée de la communication de groupes tels SEB DESTOCKAGE ou encore E.Leclerc. Répondre aux briefs des commerciaux a aussi été l'une de mes missions principales et ai pu exercer ma créativité dans les domaines du meuble, de l'alimentaire, de la mode ou encore de l'automobile. Je sais donc m'adapter aux demandes et créer dans de courts délais. N'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Rédaction

Organisation

Créativité

PAO

Microsoft Works

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

COM/DCOM

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator