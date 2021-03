Christelle EASY ASSISTANT (CHRISTELLE SIDOINE)

Bonjour et ravi de vous rencontrer! Je m'appelle Christelle et je suis freelanceur depuis 5 ans dans le management des opérations et du service client. Avec une expérience variée, ayant travaillé dans plusieurs secteurs différents pour des entrepreneurs, des professionnels et des start-ups. Je suis ici pour vous soutenir, vous responsabiliser et VOUS LIBÉRER afin que vous et votre entreprise puissiez croître et prospérer, tout en vous permettant de profiter des tâches les plus rentables . J'offre des services de qualité, efficaces et essentiels à une croissance rapide de l'entreprise.



Je parles Français et Anglais.