Christelle ELSLANDER

Coaching Langues

néerlandais - français - anglais



"C'est en remuant l'herbe, que l'on trouve les grillons!"



Expérimentés dans l’enseignement et l’apprentissage des langues,

nos coachs vous proposent un coaching sur mesure en néerlandais, français et anglais.



Les séances de coaching sont accessibles à TOUS!

Adolescents, adultes, étudiants, professionnels, particuliers, entreprises: pour chacun une solution existe!



Bien plus qu'un cours classique, ,ous vous proposons une méthodologie qui tient compte de votre rythme, de votre niveau et vos demandes.



Nous vous assistons et vous conseillons dans votre usage de la langue afin que vous puissiez développer un outil de travail efficace.



« Osez avec votre niveau de connaissance, quel qu’il soit ».



Si vous éprouvez des difficultés en langues, nous verrons ensemble ce qui vous permettra de progresser, et surtout de continuer votre perfectionnement en toute autonomie et en toute confiance.





www.coaching-langues.be

coaching_langues@yahoo.fr

0477 183 303



