Christelle ESPERTO

Mes peintures, élaborées sur une notion de cadrage omniprésente dans ma démarche artistique, traitent également d'espace, concept exploité lors de mes installations in situ.

Le médium peinture et le support sont pour moi des espaces, blancs ou colorés, qui ponctuent l'espace donné et l'organise selon des règles précises auxquelles s'ajoute parfois la notion de hasard.



Mes tableaux modules (60 tableaux de 100cmX100cm) sont construits sur le principe que chaque tableau découle du tableau précédent ...

Chaque tableau a pour tâche de réinventer de fond en comble les modalités d’existence de ma propre production, d’en réinitialiser les paramètres et de rejouer avec les concepts fondamentaux du médium peinture.



Très impliquée dans le milieu artistique et par mon travail personnel, je souhaite trouver de nouveaux lieux pour exposer mon travail et dans tous les coins possibles du monde, même atypiques....

Avis à tous les professionnelles et passionnés d'arts ! .



Mes compétences :

Art

Art contemporain

Arts

Arts appliqués

Arts plastiques

Création

Expositions

Gravure

Infographie

Infographie pao

installation

PAO

Peinture

Photo

Plastiques

Recherche

Video

Voyages