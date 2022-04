Christelle ESPOSITO

Diplômée de l’école graphique de communication visuelle Axe Sud, j'ai acquis de nombreuses compétences dans le domaine de l’exécution technique et graphique.



Infographiste depuis plus de 14 ans dans une agence de conseil en communication spécialisée sur des problématiques de développement durable, je désire connaître de nouveaux projets et ainsi évoluer dans un nouvel environnement.

Grâce à mes nombreuses expériences dans le domaine, j'ai acquis une technicité certaine et un sens créatif large. Polyvalente, dotée d’un excellent relationnel et d’une grande rapidité d’exécution, je suis en mesure de respecter et de décliner une charte graphique tout en prenant en compte les différentes contraintes énoncées lors du brief. En charge de la création graphique et de l’exécution technique de tout types de supports de communication print et web, j'ai été amené à imaginer divers univers graphiques et a proposer des choix de mises en page assurant lisibilité et esthétique. Je maîtrise les différentes étapes, de la conception graphique en passant par l’exécution jusqu’à l’obtention du bon à tirer graphique avec l’envoi du fichier technique à l’imprimeur.



Je pratique également la photo, une autre passion qui se complète bien avec mon métier. Voici mon site internet pour voir mon travail.

www.christelleesposito.com



Mes compétences :

Photographie

Quark Xpress

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Apple Mac

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe Acrobat

Adobe InDesign

Adobe Lightroom