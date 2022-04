Christelle EYEGUELE

Après un bref passage dans une institution financière, j'ai fais un bout de chemin au Commercial d'une société informatique.



Aujourd'hui au sein d'une agence de communication, j'accompagne les structures de mon portefeuille dans l'implémentation de leurs campagnes de communication.



Parallèlement, ma structure, JUST HATCH!, évolue dans le Conseil en Image et le coaching de particuliers et du personnel d'entreprise.



Mes compétences :

budgets

Communication ATL et BTL

Management

Marketing

Organisation d'événements

Acquisition clients