Christelle FANDIO

Je suis une diplômée, Maîtrise en Sciences de Gestion de l'Université de Yaoundé II SOA.depuis Septembre 2009. Je fais mes premiers pas dans le monde du travail en 2010 dans le domaine de la gestion par une Quincaillerie, dans laquelle je suis amenée à déployer mes talents de gestionnaire des finances, du marketing de contact, de la gestion de l'approvisionnement et des stocks, et même de la prospection.

En 2011 je suis promue au poste de Responsable Administrative et Financière de la Sté ISIR SARL où je suis appelée à réaliser, en plus des tâches passées, la gestion des ressources Humaines du groupe entier, des Fournisseurs, et des dépenses étant en plus Caissière Principale du groupe. Supervisant la gestion de la Quincaillerie et des structures conjointes à la Direction ISIR. Passionnée de Ressources Humaines depuis ma jeunesse, je me suis remise à l'école avec l'accord de mes supérieurs, pour obtenir une formation professionnelle d'un an et un diplôme officialisant mon travail de Gestionnaire des Ressources Humaines au Centre Pilote Informatique et Polytechnique de Mvolyé,couronnée de la mention " Bien". Mes domaines de prédilections sont bien entendue la Gestion des Ressources Humaines, mais aussi la gestion en général, le marketing, l'approvisionnement, la finance, la Banque.

Je suis respectueuse, honnête, humble, déterminée, loyale,juste, responsable,posée, passionnée par ce que j'aime, de caractère et de parole. J'aime faire ce que je dis et me battre pour mes rêves et mes promesses.



Mes compétences :

Responsable

Sérieuse

Savoir vivre