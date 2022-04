Personnel de soutien administratif à la direction proposant des compétences polyvalentes en gestion administrative, planification et marketing. Adjointe de direction travailleuse et polyvalente, dotée de grandes compétences en communication, déterminée et soucieuse du détail, dotée de compétences en résolution de problème et gestion des fonctions administratives quotidiennes.



Mes compétences :

Clerical Support

Administrative Support