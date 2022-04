Christelle FENET

Bienvenue sur mon viadéo!

N'hésitez pas à échanger, à partager vos expériences, ce sera un plaisir.



Au quotidien, le travail en équipe et la communication au sein de mon service sont essentiels afin d'assurer un travail de qualité.

Une bonne organisation, de la rigueur et des outils adaptés (tableaux de bords..) sont également indispensables.



Mon travail me passionne et je mets un point d'honneur à développer et actualiser mes compétences grâce à des veilles sur les sites dédiés à la profession (Revue Fiduciaire, Francis Lefebvre...).



A long terme je souhaiterai partager mon expérience et connaissances en tant qu'intervenante dans des formations RH et paie.



Mes compétences :

People Soft SIRH

Pack Office (word Excel Powerpoint Outlook Access)

ciel paie

Ressources humaines

SIRH

Gestion des ressources humaines

Cegedim Horizon

Teams RH

Sage paie

Horoquartz

DSN

DADS

Déclarations sociales

Paramétrage