Christelle FERRIERE

J'ai toujours été intéressé par l'autre, la population, les gens, les voisins,...de manière générale par l'Homme!

J'ai une appétence particulière pour le droit social. J'aime écouter, accompagner et conseiller .

Le respect des choix et l'absence de jugement sont, à mon sens, indispensables au bon accomplissement de chacun. L'action RH est donc pour moi de faire évoluer les salariés selon leurs aptitudes , participer à l'accompagnement des changements et surtout prendre soin des gens...



"Tout un chacun croit deviner en lui une qualité fondamentale, et voici la mienne : je suis une des rares personnes honnêtes qu'il m' a été donné de connaître."(Francis Scott Fitzgerald)



Mes compétences :

Diplomatie

Esprit d'équipe

Rigueur

Sens du contact

Force de proposition

Analyser écouter réfléchir agir

Conseil

Gestion de projet

Droit du travail