Née en 1966 à Rennes, vivant à Vitré, je me suis découverte une passion pour la peinture en 1998.

Ma première période fût marquée par l’architecture Cathare. La deuxième fût influencée par l’art des mayas.

La période actuelle révèle un style très personnel, aux couleurs lumineuses, dont chaque peinture sur acrylique reflète les mystères de l’univers en s’appuyant sur la liberté des éléments et offre au regard une construction vivante et abstraite qui témoigne de la réalité de la matière, de sa perpétuelle mutation et de son indicible message sur la joie et l’espérance.

J’aime travailler la matière jusqu' à ce que s’en échappent des fulgurances de lumière.

"Je me laisse aller, en toute liberté, sur la toile blanche.

Dans une forme d’abandon. A partir de là, mon monde s’organise peu à peu."

Ma peinture porte l’énergie d’Amour et cela me rends très heureuse et je le partage avec joie.



Christelle Ferron dite NASCA





Mes compétences :

Artiste Peintre

Peinture sur mesure pour Entreprise et particulier

Donne des cours de Mandala