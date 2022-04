Christelle FESIN

Je m'appelle Christelle née le 13 septembre 1990 en Guadeloupe, ile sur laquelle j'ai vécu jusqu'en Aout 2012. Se fut relativement compliquée de débuter une carrière compte tenu de mon CV dépourvu de réel expérience .

De nature ambitieuse et battante, j'ai commencer en réalisant des extras au Pavillon Henry IV, au Novotel Château de Versailles, au Cocottes de Christian Constant et dans des restaurants traditionnels de quartier.

Mon premier contrat fut alors signé Décembre 2012 au restaurant La criée.

J'ai sans cesse l'envie de découvrir de nouvelles choses (des vins, des mets, des produits du terroirs), je suis quelqu'un de très réceptive mais surtout de communicative. A terme, je souhaiterais occuper un poste de manager et transmettre ce que j'ai eu la chance de recevoir de chaque collègues et patrons que j'ai eu la chance de rencontrer.

Je ne vous cache que je suis aussi à la recherche perpétuel de nouveau challenge donc une grande structure me semble plus adapté à mes objectifs.



Mes compétences :

Oenologie

Gestion de la relation client

Facturation

Coordination de projets

Accueil des clients