Christelle FIOLEAU

Je suis à la recherche de nouveaux challenges, après un parcours riche et diversifié, je souhaite reprendre un poste de commerciale (industrie pharmaceutique, recrutement...)



Mon cheminement m'a apporté un large panel de compétences et me permet de m'exprimer au sens propre comme au sens figuré à tous types d'interlocuteurs dans la lignée de la performance.



Mon expertise réussie en tant que commerciale m'a apporté ténacité et organisation, mon expérience en tant que formatrice a complété ces compétences pour approcher au plus près d'un profil comme celui que vous recherchez.

Surtout, j'ai la détermination solide et durable de quelqu'un qui a un objectif et qui a pour habitude de tout faire pour l'atteindre.



Il y a beaucoup de turn over dans certaines entreprises, certes, les commerciaux connaissent le terrain et les protagonistes, mais les professionnels ne savent plus vraiment qui appartient à quelle entreprise alors que cette association est primordiale.



Apporter du sang neuf, mettre en avant un parcours riche et complémentaire, "frapper" fort et juste lors de la découverte du secteur avec une "étiquette claire et lisible pour tous est un atout auquel peu d'entreprises pensent et qui pourtant procure un impact certain et remarqué et contribue à la performance.

J'ajoute que je suis mobile.



Mes compétences :

Autonomie professionnelle

Méthodologie