Christelle FLORY

Conseil stratégique et opérationnel, Ingénierie de projets en matière économique, commerciale et RH, Montages financiers.



Avant de créer CONFLUENS, j'ai occupé les fonctions suivantes :



Conseil et Montage de projets

2009- 2011 : Cabinet CF Consulting : j'ai mené des analyses stratégiques et de faisabilité au profit de projets d’investissement privés et institutionnels, et assuré leur montage financier (financements privés, subventions publiques et européennes)

Conseil financier

2005-2008 : Conseillère en Patrimoine Financier à la BNP PARIBAS Guadeloupe, St Barthélemy

Responsable des ressources humaines

2004-2005 : Coordinatrice RH, Hôtel Sonesta Maho, Sint Maarten

2003-2004 : Assistante RH, Hôtels Le Méridien, division Afrique et Océan Indien, Paris



Mes compétences :

Analyse stratégique

Conseil

FAISABILITE

Fonds européens

Investissement

Montage

Montage de projets