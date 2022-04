Christelle FONTENOY

Je suis restauratrice de peintures de chevalet, diplômée d'été depuis 2006. Après avoir travaillé en tant qu'indépendante dans le domaine de la restauration du patrimoine, je me suis orientée vers l'enseignement et la création artistique.

J'ai travaillé plusieurs années dans un atelier privé d'art où je préparais des étudiants ax concours d'entrée des écoles nationales d'art et de restauration d'art. Actuellement, je suis enseignante en arts plastiques dans une école municipale d'art, où j'enseigne aussi bien le dessin que la peinture ou la sculpture à un public de tous âge.

en parallèle, je crée et souhaite me lancer dans une carrière artistique, chose que je n'ai jamais osé faire auparavant. Je pratique exclusivement le dessin depuis 3 ans, sur des formats assez grands (jusqu'à 130 cm de hauteur) et sur le thème du nu, qui me plaît. J'aime confronté la 2D à la sculpture. Je confronte ainsi mes nus féminins dessinés, à de petites sculptures sexuées ou non, réaliséés en papier aluminium et recouvert de papier maché.

je suis présente sur le site internet http://www.artistepeintre-enligne.com .







Mes compétences :

Art

Arts

Arts plastiques

Conservation

Création

Peinture

Plastiques

restauration