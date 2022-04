Christelle FOURNIER- CHARPENTIER

Psychologue du développement bilingue (anglais) diplômée d'un Master de Psychologie de l'enfant, de l'adolescent et de l’éducation à l’Université François Rabelais de Tours.

Expérience de 8 ans dans le domaine de l'autisme au Royaume-Uni et formatrice sur la gestion des comportements agressifs. Prise en charge d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes, troubles du développement accompagnés de déficiences (légères à profondes), troubles des conduites et des comportements, difficultés d'apprentissage.

Observations structurées et examens diagnostiques et psychologiques, élaboration et suivi de projets éducatifs et thérapeutiques individualisés, guidance parentale et des équipes.

Approche dynamique basée sur des théories cognitivo-comportementales, utilisation des principes éducatifs cognitivistes (TEACCH, PECS, Intensive Interaction), utilisation de techniques issues de l'ABA, langage des signes et analyse fonctionnelle des comportements.





Mes compétences :

Anglais

Psychologue