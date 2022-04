Christelle FRANÇOIS

Je suis une personne assez proche de la nature, mes loisirs sont le bricolage, jardinage, promenade en famille, photo et les jeux de réflexion, je vie aussi avec mon temps, alias internet. J'ai 3 enfants, divorcé. Je m’adapte avec facilité et disponibilité au sein d’une équipe, j’ai le goût du contact tout en restant à ma place.



Mes compétences :

Microsoft Word, Microsoft Office, Exel

CASES 1, 2, 3 et 5 Permis B, avec véhicule

Patiente et dynamique

Esprit d'équipe

Ponctuelle, autonome, organisée, polyvalente