Christelle FRENOY

Forte de 15 ans d’expérience dans la Comptabilité en tant que Comptable Unique puis Adjointe au Responsable Comptable Fournisseurs, ma connaissance pointue des différents métiers, alliée à mon sens de la communication, de l’écoute, et de l’analyse me permettront d’être une collaboratrice efficace.



Aujourd'hui, je souhaite donner un nouvel élan à ma carrière en lui donnant une autre dynamique. Ma volonté est d'apporter à une société des résultats concrèts et visibles en ayant plus de contact. C'est pourquoi, je cherche à m'orienter, tout en continuant à utiliser mes connaissances, vers le recouvrement, la gestion.

Je suis convaincue que ma connaissance et mon expérience dans la comptabilité fournisseurs peut être un atout.



Mes compétences :

aime le contact

Aisance orale

Analyse Des Comptes

autonome

Comptable clients

Diplomate

dynamique

Encadrement

Encadrement d'une equipe

Esprit d'équipe

Inventaire

Organisée

Rapprochements bancaires

Rigoureuse

TVA