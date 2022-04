Christelle FURON

J'ai 45 ans et une solide expérience derrière moi que je souhaite compléter aujourd'hui par de nouveaux challenges.

J'ai travaillé longtemps dans la comptabilité et l'administratif, domaines où je me suis épanouie pendant plus de 17 ans sous le statut salarié.

J'ai complété cette expérience sous d'autres statuts : auto entrepreneuriat, gérances, et autres.

J'ai découvert, au cours d'un remplacement de congé maternité le domaine industriel ou j'ai rapidement pris mes repères.

Après une petite mission en qualité d'attachée parlementaire, je suis retournée dans l'industriel, où j'exerce aujourd'hui la fonction de chargée d'étude de prix.

Je cherche aujourd'hui de nouveaux challenges et suis à votre disposition au 07.60.91.48.08