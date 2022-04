Christelle FUSILLIER

Vous êtes dirigeant d'entreprise et souhaitez vous concentrer à 100% au développement de votre activité ?

Mon objectif est de vous décharger de vos contraintes administratives et financières. Vous gagnez en temps et en sérénité.

Gérante de CA'Gesfi, j'accompagne les chefs d'entreprise dans leur organisation afin de pérenniser leurs objectifs.



Forte de mon expérience et dotée d'un pôle de compétences en veille perpétuelle, mes conseils sont fondés sur le respect de la culture d'entreprise.



Consultante avertie en gestion, je vous épaule dans les meilleures conditions et avec les meilleurs moyens pour répondre aux enjeux économiques actuels.



La valeur ajoutée des missions est de rendre indispensable l'utilisation d'outils de gestion, adaptés et personnalisés.



Mes compétences :

Accompagnement

Conseil

Culture

Culture d'entreprise

Finances

Philosophie

Ressources humaines