Christelle GAILLARD

Au travers de mon parcours scolaire et de mes différentes expériences professionnelles j'ai acquis une expérience en tant que développeuse informatique.

Etant à la fois rigoureuse et curieuse dans mon domaine, je souhaite continué à progresser.

Ma facilité d'adaptation me permet d'accepter des projets où je ne maîtrise pas tous les outils.





Mes compétences :

Language C

Language PHP

Language CSS

Language VHDL

Logiciel Microsoft Word, Excel, power point

Logiciel Microsoft Visual Studio

Logiciel inTouch

Microsoft SQL Server

LanguageXHTML

PhpMyAdmin

Logiciel Archestra System Platform (wonderware)