Christelle GAIRAUT

Depuis Janvier 2008: Ingénieur Développement Packaging au sein de la société GUINOT – MARY COHR

Suivi des projets de développements packaging pour les marques Guinot, Mary Cohr et Masters Colors en interaction avec les services Marketing, Production, R&D, Qualité,…

Développement des Articles de Conditionnement de l’ensemble des marques, notamment : validation technique de l’AC (plans techniques, dimensionnel pièce, matériau)

Lien technique entre Marketing et fournisseurs (précision du besoin, limites de faisabilité technique forme et/ou teinte,…)

Participation au choix du fournisseur retenu (vision Qualité / Coût / Délai)

Benchmarking et veille technologique (recherche de nouveaux packagings et/ou fournisseurs)



De juin 2004 à décembre 2007: Ingénieur Développement Produits au sein de la Direction Technique de la société CROWN Emballage France (filiale du groupe Crown Cork and Seal ) – usine de LAON (02)

Gestion de projets d’optimisation d’emballages dans les 7 usines situées en France :

Lancement de nouveaux produits, optimisation des produits existants, homologation de nouvelles matières premières…

Suivi de ces projets en interaction avec différents services (marketing, commercial, logistique, production, qualité, service assistance clientèle…) depuis la demande client jusqu’à l’industrialisation :étude de faisabilité, mise en œuvre de l’essai, suivi sur ligne de fabrication, suivi en clientèle, validation…



Avril à Septembre 2003: Stagiaire Développement Packaging au sein de la société UNILEVER BESTFOODS FRANCE sur le site de Vitrolles (13)

Stage ingénieur de fin d’études : « Développement des systèmes de packaging comme support promotionnel des marques d’huiles d’olive PUGET et MAILLE »

Gestion de 5 projets Développement Packaging : Recherche d’idées, études de faisabilité, recherche et contact fournisseurs, définition des spécifications techniques, rédaction de CDG, suivi et validation des prototypes, réalisation d’essais techniques sur lignes, études comparatives de coût, rédaction de fiches techniques, validation.



Eté 2002: Employée commerciale à la boulangerie POILANE de Londres



2001: Ouvrière de conditionnement à l’usine CEREBOS de Dombasle (54)

Stage ouvrier de cinq semaines dans l’atelier de fabrication



2000: Technicienne de laboratoire à l’usine ALSA (groupe UNILEVER) de Ludres (54)

Stage de deux mois et demi au laboratoire contrôle/qualité de microbiologie



Juillet 1998: Employée de laboratoire à l’usine SOLVAY de Dombasle (54)



Mes compétences :

Agroalimentaire

Chef de projet

Cosmétique

Développement produits

Emballage

Gestion de projets

Packaging