Christelle GARON

- conception et pilotage de supports de communication print

- stratégie web : mise en oeuvre de site web/extranet/intranet, newsletters, réseaux sociaux, display, tracking, analyse d'efficacité d'outils

- conception de plans médias (display, papier..)

- stratégie de relations presse et média-training

- événementiel / relations publiques

- prévision et gestion de communication de crise

- montage et pilotage d'opérations de sponsoring sportif et de mécénat.

- gestion et pilotage de prestataires

- gestion de budgets

- mesures et analyse d'efficacité d'outils



Management d'équipe



Mes compétences :

Responsable communication

Communication institutionnelle

Relations Presse

Marketing opérationnel

Stratégie de communication

Communication interne

Communication externe