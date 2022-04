Christelle GASPERINI

Vous souhaitez déléguer vos tâches administratives et de gestion ? Vous avez un besoin pour 1 heure, 1 jour, 1 mission...

Je suis votre solution !

Je vous propose une solution pour faire face sans stress à l'urgence et l'imprévu tout en vous assurant :

Confidentialité, sens du service et réactivité et ce, en toute simplicité sans formalité de recrutement, pas de charges sociales ni d’indemnités de fin de mission, pas de coût de fonctionnement ni d'investissement. Aucun temps perdu (facturation au temps réel).

Vous pouvez enfin vous consacrer à votre cœur de métier !



Mes compétences :

budgets

Sorties

Restitution

Microsoft Office

Ciel Compta