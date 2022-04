Christelle GAVIGNET

Je suis en reconversion professionnelle et je recherche un stage, non rémunéré, de 65 jours



soit 455 heures au sein d’un service ressources humaines, paie, ou recrutement. Ce stage me permettrait de valider ma licence.



Je suis en formation au centre ESTM PIGIER de Besançon. J’ai cours le lundi, mardi, mercredi une fois tous les 15 jours. Le reste du temps serait consacré à mon entreprise d’accueil (ci-joint mon planning).

Après de multiples démarches, axées au départ sur un contrat pro, je n’ai toujours pas d’entreprise mais je continu mes efforts.



Désireuse d’obtenir mon diplôme, j’ai hâte de mettre en application mes connaissances théoriques et d’approfondir mes compétences.



J’ai tenu un bureau auto-école pendant 4 ans, ce qui m’a permis d’acquérir toute la gestion administrative, puis j’ai travaillé 16 ans en grande distribution où j’ai développé un grand sens commercial.



Aujourd’hui, je veux m’épanouir pleinement dans une profession qui me correspond. Après mûre réflexion et avoir réalisé un bilan de compétence qui a confirmé mes choix, je suis très motivée pour ce poste.



Je me tiens à votre disposition pour tout autre renseignement.



Cordialement.