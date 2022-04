Christelle GEE

Actuellement directrice du Département 'Agronomie, Agroéquipements, Elevage et Environnement (2A2E) ' au sein d'AgroSup Dijon (ex-ENESAD), école d'ingénieur en agronomie et agroalimentaire.

Professeur en agroéquiepement, mon enseignement concerne les sciences et techniques des équipements agricoles (élévage de précision, hydraulique, pulvérisation, système de navigation : GPS/RTK, télédétection et proxidétection, agrotechnologies…)

Les activités d'enseignement de notre équipe pédagogique 'Agroéquipements' concerne la responsabilité de la 3ième année d'école d'ingénieur, spécialité STEA 'Sciences et Techniques des Equipements Agricoles" qui peut se compléter par un double diplôme ISEAE 'Connaissance des Entreprises de l'Agroéquipement" (marketing, commerces, gestion...) dont je suis responsable.

Nous sommes co-responsable de la licence Professionnelle Agroéquipements ('Management des Systèmes Pluritechniques Agroéquipements") avec l'IUT de Chalon Sur Saône et le Lycée agricole de Vesoul.



Les activités de recherche de l'équipe 'Agriculture de précision' sont dédiées aux innovations techniques sur les machines agricoles pour caractériser une parcelle cultivée (spectro-vision, modélisation, robotique) dans un contexte de réduction d’intrants chimiques (pulvérisation et fertilisation). Ces activités sont rattachées aux thématiques de l'UMR 'Agroécologie' (INRA/AgroSup/ UBFC).

25 publications de rang A

Mots clés : agriculture de précision, réduction d’intrants, pulvérisation, herbicides, traitement de signal, analyse d'image, modélisation, télédétection rapprochée multispectrale, auto-guidage.



