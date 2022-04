Christelle GENIN

CURRICULUM VITAE

Résumé

Mon parcours personnel et professionnel (Infirmière dans l'Education National, puis Directrice Adjointe dans un Multi-Accueil et actuellement Infirmière dans un IME auprès d'enfants et adolescents polyhandicapés, d'Auxiliaire Puéricultrice en crèche et dans un foyer Mères-Enfants) font que je privilégie le relationnel, l'épanouissement, le confort, la sécurité de chacun.

La tolérance et le respect me semblent essentiels



FORMATIONS NON DIPLOMANTES :

SAMU DE LYON

GESTION DES TRAUMATISMES

2010 – 2010

Créer des lieux d'écoutes pour dédramatiser des situations, déculpabiliser les personnes traumatisées

Activités et associations : Mettre en place des Cellules d'Urgences en cas d'évènements traumatiques

Education Nationale : Docteur Paccot , Sexologue

Education à la Sexualité et à la Vie en Couple

2006 – 2006

Sensibiliser les jeunes élèves, Préventions des conduites à risques, dédramatiser les craintes et préjugés dans une ambiance de confiance et en respectant le Secret Professionnel

Education Nationale

Sécurité Routière

2002 – 2005

Prévenir les conduites à risques & adictives au volant



Désincarcération d'un véhicule avec les pompiers et gendarmes

FILM : prise en charge d'un patient accidenté de la voie publique : de son accident, de son hospitalisation(coma, réveil de coma, rééducation...) jusq'à sa réinsersion personnelle & professionnelle



MAIF : Expertise d'un accident de la route, prévention des produits stupéfiants

Activités et associations : MAIF, SDIS d'Oyonnax, Gendarmerie d'Oyonnax, Mangini : CENTRE de READAPTATION FONCTIONNELLE



FORMATIONS DIPLOMANTES



Education Nationale

Monitorat d'Etat de SECOURISME, PSC1

2003 – 2003

Former les enfants, adolescents et adultes aux gestes de premiers secours



IFSI Esquirol

DIPLOME D'ETAT D'INFIRMIERE, Santé et bien-être, général

1993 – 1996





Ecole d’Auxiliaire puéricultrice la Tronche : Certificat d’AUXILIAIRE Puéricultrice



1991