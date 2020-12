Actuellement à la recherche d'un poste de secrétaire et disponible immédiatement, Possédant 8 ans d'expérience dans le domaine du secrétariat, assistanat, mes différentes expériences professionnelles m'ont permise d'acquérir les compétences dans ce domaine.

De nature autonome, dynamique, souriante et motivée j'apprécie le travail en équipe et le contact humain.