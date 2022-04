Christelle GIBOUT

Acheteuse et chef de projet aux compétences avérées, 26 ans d’expérience, pourvue d’excellentes qualités de leadership, d’une grande intégrité et d’une solide éthique professionnelle.

Décisionnaire au profil enthousiaste, investie, dévouée et organisée en matière de direction d’équipes transversales.



Mes compétences :

Auto Entrepreneur

Gestion de projet

Autonomie professionnelle

Suivi de Doublage

Audiovisuel

Assistanat de direction

Video à la demande

Gestion événementielle

Trilingue Angais Espagnol