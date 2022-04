Christelle GIRARD

Mon aventure avec l’écriture a commencé dans un vieux grenier…



Petite fille, j’y ai débusqué un jour un fabuleux trésor : un vieux Gaffiot aux pages jaunies et élimées qui avait appartenu à ma mère. Ce dictionnaire de latin regorgeait de mots à la fois inconnus et familiers qui suscitèrent ma curiosité.



Les mots avaient une histoire et notre langue était d’une richesse incroyable !

À partir de ce jour, mon appétit pour l’écriture et la lecture n’a jamais diminué. À sept ans, j’obtenais ma première publication dans une revue poétique, « L’Etrave ». J’ai consacré une partie de mon adolescence à jouer avec les mots, participant à maints prix des lecteurs ou concours (rédaction de nouvelles, courtes biographies, etc.).



Gardant toujours en tête mes projets d’écriture, je me suis orientée vers des études de lettres classiques et de philologie. J’ai passé mon CAPES pour transmettre mes deux passions. J’ai vécu de riches expériences auprès de collégiens, lycéens, étudiants et adultes en étant professeur de français, de latin, de grec et de FLE (français langue étrangère). Mais mon envie d’ouvrir un cabinet d’écrivain ne cessait de grandir. J’ai continué, en plus des cours que je donnais, à multiplier mes expériences, travaillant pour des revues, des professionnels, des amis, des connaissances, des sites internet…

J’ai alors rencontré un écrivain public et ce fut une révélation : j’étais prête à me lancer ! Après avoir interrogé ce professionnel, je me suis inscrite au CNED pour suivre leur formation. J’ai également postulé auprès d’une maison d’édition avec laquelle je suis sous contrat depuis près de trois ans. Amoureuse de ma langue et de ses difficultés, j’ai passé la Certification Voltaire cette année, obtenant la mention « expert ». Je suis également la formation de correctrice du CEC de Paris.



J’ai une véritable passion pour l’écriture : les mots sont mon argile, je les travaille, les modèle, les transforme et les façonne en fonction de vos désirs et de vos exigences. À l’écoute de vos attentes, je saurai leur donner une forme, un style et retranscrire, si besoin, vos émotions.







Mes compétences :

Microsoft Word, Microsoft Excel

Stages de pratiques théâtrales