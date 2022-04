Christelle GIRET

Apres 12 ans d'expertise et de développement des techniques associées au Contrôle qualité des semi-conducteurs, j'ai acquis une méthodologie, une autonomie et une rigueur adaptable a d'autres domaines de compétences et secteurs industriels. Mes qualités pédagogiques et rédactionnelles sont très appréciées auprès des clients et de mes collaborateurs.

Actuellement en recherche d'emploi, je souhaite développer mes compétences et relever de nouveaux challenges au sein d'entreprises dynamiques.



Très bon relationnel et Esprit d’équipe



Anglais courant

Mobilité a l'international (USA, Angleterre, Espagne )





Mes compétences :

microscopie electronique

nanoprobing/microprobing

Semiconducteur

analyse de defaillance

Contrôle qualité

Microscopie optique

Rédaction technique